Dünya Epstein’ın “Adası”nı konuşuyor! Listede adı olan ünlü isimler kimler? Clinton, Trump, Michael Jackson, Hawking…

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulduğu hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffry Epstein dosyasının kamuoyuna açılması ile ortaya dökülen "ünlü" isimler günlerdir dünyanın bir numaralı gündemi. Listede eski ABD başkanlarından Bill Clinton, Donald Trump, İngiliz Kraliyet Ailesinden Prens Andrew, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, ünlü fizikçi Stephen Hawking ile birçok Hollywood ünlüsünün de adı var.

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