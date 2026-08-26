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10 yıl sonra ortaya çıktı: Denizolgun boğularak öldürülmüş olabilir
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

10 yıl sonra ortaya çıktı: Denizolgun boğularak öldürülmüş olabilir

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin 10 yıl sonra hazırlanan bilirkişi raporu, dosyadaki şüpheleri derinleştirdi. A Haber muhabiri Şener Çetin’in aktardığı bilgilere göre, otopsi görüntülerinde göğüs bölgesinde 4 ayrı ekimoz tespit edildi. Raporda, Denizolgun’un göğsüne dizle baskı uygulanıp ağız ve burnunun kapatılarak nefessiz bırakılmış olabileceği değerlendirilirken, ağır metal bulguları nedeniyle zehirlenme ihtimalinin de yeniden araştırılması istendi.

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