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Dünya Bankası'ndan gıda krizi uyarısı

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 13:49
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle dünyada büyük bir gıda krizi patlak verdi. Bu durum dünya genelinde enflasyona da yol açtı. Dünya Bankası, Ukrayna savaşından kaynaklı gıda şokunun uzun yıllar sürebileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları A Haber muhairi Rıfat Fırat aktardı.
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Dünya Bankası’ndan gıda krizi uyarısı
Dünya Bankası'ndan gıda krizi uyarısı
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