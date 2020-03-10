10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.03.2020

DSÖ'nün bile dikkatini çekti! Afrika'dan koronavirüse ilginç önlem

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın ülke topraklarında hiç koronavirüs vakası olmamasına rağmen aldığı önlem sosyal medyada olay yarattı. Ülke koronavirus salgın riskini önlemek için, otobüs duraklarına mobil lavabolar entegre etti. Yolcular otobüslere binmeden önce mutlaka elini yıkamak zorunda. Sosyal medyada olay yaratan bu görüntüleri Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da resmi hesabından paylaşarak, "Bu görüntüler COVID-19 salgınına hazırlık anlamında ve insan nüfusunu güvende tutmak adına harika bir örnek! İyi iş çıkardın Ruanda" yorumunda bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DSÖ'nün bile dikkatini çekti!
DSÖ'nün bile dikkatini çekti!
İtalya tecritte! Roma Büyükelçisi Esenli...
İtalya tecritte! Roma Büyükelçisi Esenli...
Yunanistan'da panik! Acımasız engel...
Yunanistan'da panik! Acımasız engel...
Korkunç görüntü! Elini ağzına götürüp...
Korkunç görüntü! Elini ağzına götürüp...
İtalya'nın tamamı karantinada
İtalya'nın tamamı karantinada
İtalya'daki bir cezaevinde koronavirüs isyanı
İtalya'daki bir cezaevinde koronavirüs isyanı
Son dakika: Merkel ve Miçotakis'e Berlin'de soğuk duş! Avrupa sokaklarında yankılandı
Son dakika: Merkel ve Miçotakis'e Berlin'de soğuk duş! Avrupa sokaklarında yankılandı
Suudi Arabistan'da neler oluyor?
Suudi Arabistan'da neler oluyor?
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bombalı saldırı
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bombalı saldırı
Akılalmaz şiddet! 15 yaşındaki kıza 20 kişi saldırdı
Akılalmaz şiddet! 15 yaşındaki kıza 20 kişi saldırdı
Koronavirüs neden hızla yayılıyor? Korkutan uyarı
Koronavirüs neden hızla yayılıyor? Korkutan uyarı
Down sendromlu ikizler dünya gündeminde!
Down sendromlu ikizler dünya gündeminde!
Daha Fazla Video Göster