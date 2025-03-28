29 Mart 2025, Cumartesi
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Doktora öğrencisi Rümeysa ABD'de gözaltında!
Gazze'ye destek verdiği için ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında ilk resmi açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan geldi. Kararı savunan Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan, Filistin destekçisi gruplar Rümeysa Öztürk’e destek için gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.