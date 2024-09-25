25 Eylül 2024, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Barışı sürdürmek için aynı eski yöntemleri denemeye devam edemeyiz ve farklı bir sonuç bekleyemeyiz” ifadelerini kullanarak, “Tam teşekküllü, işlevsel bir Filistin devleti, Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yoludur” dedi.