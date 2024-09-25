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Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!

Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 22:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Barışı sürdürmek için aynı eski yöntemleri denemeye devam edemeyiz ve farklı bir sonuç bekleyemeyiz” ifadelerini kullanarak, “Tam teşekküllü, işlevsel bir Filistin devleti, Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yoludur” dedi.
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