25 Kasım 2025, Salı

Çin ile Japonya arasında yüksek gerilim! Çin’den Japonya’ya kırmızı çizgi uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 10:42
Asya Pasifik'te Çin ile Japonya arasındaki gerilim artıyor. Çin Dışişleri Bakanı, Japonya'yı kırmızı çizgileri aşmakla suçladı. Japonya'dan ise diyalog mesajı geldi ama bir yandan da tokyo yönetimi, Tayvan'a 110 km uzaklıktan bulunan Yonaguni adasına hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı aldı.
