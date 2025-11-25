Çin ile Japonya arasında yüksek gerilim! Çin’den Japonya’ya kırmızı çizgi uyarısı

Asya Pasifik'te Çin ile Japonya arasındaki gerilim artıyor. Çin Dışişleri Bakanı, Japonya'yı kırmızı çizgileri aşmakla suçladı. Japonya'dan ise diyalog mesajı geldi ama bir yandan da tokyo yönetimi, Tayvan'a 110 km uzaklıktan bulunan Yonaguni adasına hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı aldı.

