ABD Meksika'yı "yanlışlıkla" işgal etti
ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti

ABD Meksika’yı “yanlışlıkla” işgal etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 09:38
ABD ile Meksika arasında akıllara durgunluk veren bir işgal olayı yaşandı. Meksika'nın ABD sınırında bulunan bir plajına ABD askerleri, yanlışlıkla "Savunma Bakanlığı'na ait yasaklı bölge" ifadeleri içeren uyarı tabelaları yerleştirdi. Meksika makamlarının olaya el atmasıyla tabelalar kaldırıldı. ABD Savaş Bakanlığı ise ''burayı yanlışlıkla kapattık'' dedi.
