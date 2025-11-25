25 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD Meksika’yı “yanlışlıkla” işgal etti
ABD ile Meksika arasında akıllara durgunluk veren bir işgal olayı yaşandı. Meksika'nın ABD sınırında bulunan bir plajına ABD askerleri, yanlışlıkla "Savunma Bakanlığı'na ait yasaklı bölge" ifadeleri içeren uyarı tabelaları yerleştirdi. Meksika makamlarının olaya el atmasıyla tabelalar kaldırıldı. ABD Savaş Bakanlığı ise ''burayı yanlışlıkla kapattık'' dedi.