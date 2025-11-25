ABD Meksika’yı “yanlışlıkla” işgal etti

ABD ile Meksika arasında akıllara durgunluk veren bir işgal olayı yaşandı. Meksika'nın ABD sınırında bulunan bir plajına ABD askerleri, yanlışlıkla "Savunma Bakanlığı'na ait yasaklı bölge" ifadeleri içeren uyarı tabelaları yerleştirdi. Meksika makamlarının olaya el atmasıyla tabelalar kaldırıldı. ABD Savaş Bakanlığı ise ''burayı yanlışlıkla kapattık'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN