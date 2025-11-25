25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Ukrayna'da ateşkes ve barış yakın mı?
Ukrayna’da ateşkes ve barış yakın mı?

Ukrayna'da ateşkes ve barış yakın mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 13:43
Dünya ABD’nin Ukrayna için hazırladığı barış planını konuşuyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, olası bir barış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna’ya gönderilecek barış gücü içinde Fransız, İngiliz ve Türk askerlerinin de olabileceğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna’da ateşkes ve barış yakın mı?
5,7 büyüklüğünde depremle sallandılar!
5,7 büyüklüğünde depremle sallandılar!
Ukrayna’da ateşkes ve barış yakın mı?
Ukrayna'da ateşkes ve barış yakın mı?
Rus uzmanlar A Haber’e konuştu: Türkiye...
Rus uzmanlar A Haber'e konuştu: Türkiye...
Tahran hava kirliliğiyle mücadele ediyor
Tahran hava kirliliğiyle mücadele ediyor
Kiev’e füze ve İHA saldırısı
Kiev'e füze ve İHA saldırısı
Hortum 100’den fazla eve hasar verdi
Hortum 100'den fazla eve hasar verdi
Savaş uçağı işte böyle düştü
Savaş uçağı işte böyle düştü
Çin ile Japonya arasında yüksek gerilim!
Çin ile Japonya arasında yüksek gerilim!
ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti
ABD Meksika’yı “yanlışlıkla” işgal etti
ABD ve Avrupa’nın planları arasında ne fark var?
ABD ve Avrupa’nın planları arasında ne fark var?
Ukraynalı sporcu 86 metreye daldı! 3 dakika 32 saniye nefesini tuttu
Ukraynalı sporcu 86 metreye daldı! 3 dakika 32 saniye nefesini tuttu
Uçağa alınmayan iki yolcu piste daldı!
Uçağa alınmayan iki yolcu piste daldı!
Daha Fazla Video Göster