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Direnişin sembolü Hanzala! Zulmü sessiz duyuran hikaye

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Giriş: 07.11.2023 14:48
Filistin'in sembolü Hanzala'nın hikayesi Filistin'de yaşananları gözler önüne seriyor. Karikatürüst Naci El-Ali'nin imzasını taşıyan Hanzala Filistinli çocukların yaşadığı acıyı, zulmü sessizce haykırıyor.
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