DEAŞ'tan öldürüldüğü iddia edilen Bağdadi açıklaması
Kanlı terör örgütü DAŞ, eski elebaşının öldürüldüğünü doğruladı. Yeni elebaşının da ismini dünyaya ilan etti.
Terör örgütü DEAŞ'tan elebaşları Ebubekir el Bağdadi'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından lider değişim mesajı geldi.
BAĞDADİ VE SÖZCÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ
DEAŞ terör örgütüne yakın telegram kanallarından yayımlanan ses kaydında, kendisini örgütün sözcüsü olarak tanıtan Ebu Hamze El-Kuraşi,
terör örgütünün elebaşı Bağdadi ve DEAŞ sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in öldürüldüğünü belirtti.
El-Kuraşi, öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yerine geçen isme ilişkin de bilgi verdi. Ebu İbrahim el-^Haşimi el-Kuraşi'nin DEAŞ'ın yeni elebaşı olduğunu bildirdi.
ABD ÖZEL KUVVETLERİ OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ
DEAŞ elebaşı Bağdadi,
8 helikopterle İdlib'in kuzeyine giden ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.
Washington yönetimi söz konusu operasyonda örgütün sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğünü duyurmuştu.
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