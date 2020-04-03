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Coronavirüs karantinasında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanlarını alkışlamak için karantinada olduğu evin önüne çıktı. İngiliz medyası, salgına yakalandıktan sonra ilk kez görüntülenen Johnson'ın hasta görüntüsüne dikkat çekti.
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