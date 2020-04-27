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Corona virüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson 22 gün sonra görevine döndü! İşte ilk sözler | Video

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27.04.2020
Corona virüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün sonra mesaisine başladı. Bugün kameralar karşısına çıkan Johnson, "İkinci bir ölüm dalgası karşımıza çıkabilir, çok temkinli olmalıyız ancak bu işin sonuna yaklaştık" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson, 22 gün sonra ilk kez Downing Street 10 Numara'da kameraların karşısına geçti.

"Ekonomi çarklarını yeniden döndürmeyi başaramazsak, cebimizde paramız da kalmayacak" dedi ancak ikinci dalga riskinin de unutulmamasını istedi:

"Bu gerçekleşirse, yeni bir ölüm dalgası karşımıza çıkabilir. İşte bu sebeple çok temkinli olmalıyız. Bu işin sonuna yaklaştık."

BUGÜN MESAİSİNE BAŞLADI
Kovid-19 tedavisi gören Johnson, 22 gün sonra işbaşı yaptı. Dün akşam Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara'ya dönen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Johnson'ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor.

Bu arada, Telegraph gazetesinin haberine göre, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması bekleniyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi.

7 Mayıs'ın hükümetin karantina önlemlerini yasal olarak gözden geçirmesi gereken gün olduğuna dikkat çeken Johnson'ın yardımcısı, "Ancak Boris, kısıtlamaları bundan önce değiştirmek veya en azından bundan önce bir şeyler duyurmak istiyorsa bunu yapabilir. 'Karantinayı sonlandırmak' ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır." diye konuştu.

ÖNLEMLER
İngiltere'de 23 Mart'ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılmıştı.

İYİLEŞMESİ BİR AY SÜRDÜ
Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Johnson'ın işe dönmeden önce bir süre dinleneceği kaydedilmişti.

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Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu oldu SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON HASTANEDEN TABURCU OLDU
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yürümeye başladı İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON YÜRÜMEYE BAŞLADI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iyileşiyor İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İYİLEŞİYOR

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