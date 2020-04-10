İngiltere Başbakanı Boris Johnson yürümeye başladı
İngilere'de ölü sayısında büyük artış yaşanırken, Başbakanlıktan sevindiren bir haber geldi. Dün yoğun bakımdan çıkan Başbakan Boris Johnson'ın kısa yürüyüşler yaptığı açıklandı.
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, dün yoğun bakımdan çıkan Başbakan Boris Johnson'ın kısa yürüyüşler yaptığı belirtildi.
Johnson'ın doktorlarıyla konuştuğu ve tüm klinik ekibine teşekkür ettiği de açıklandı.
ÖLÜ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 7 bin 978'den 8 bin 958'e çıktığını açıkladı.
Hancock, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 16 bin 784'den 19 bin 304'e ulaştığını bildirdi.
Paskalya'da evden çıkılmamasının önemine değinen Hancock, "Hava ne kadar güzel olursa olsun, yerel plajlar veya parklar ne kadar cezbedici olursa olsun evde kalmalıyız. Çünkü ülke çapındaki hastanelerde, sağlık çalışanları hastaların nefes almaya devam edebilmesi için gece gündüz mücadele ediyor ve onların, sizlerin evde kalmanıza ihtiyacı var." diye konuştu.
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