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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı çıktı. 5 Nisan'da hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı 'ın 3 gün sonra çıktığı bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Johnson'ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedildi.

YOĞUN BAKIMDA 3 GÜN KALDI
"Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

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Son dakika: Yoğun bakımdaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan haber var SON DAKİKA: YOĞUN BAKIMDAKİ İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN HABER VAR
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