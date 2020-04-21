İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Trump'la görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'la yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi görüştü. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Johnson'ın konuştuğu ilk yabancı lider Trump oldu.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Trump, Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Liderler, salgına karşı koordine edilmiş uluslararası mücadele verilmesinin önemini vurguladı.
Görüşmede, salgınla mücadelede İngiltere-ABD iş birliğinin sürdürülmesinin gerekli olduğu bildirildi.
Liderler ayrıca en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundu.
İngiliz basınındaki haberlerde, görüşmenin Johnson'ın taburcu olduktan sonra yeniden işleri eline almaya başladığını gösterdiği belirtildi.
- Yoğun bakında tedavi görmüştü
Başbakan Johnson'ın koronavirüs testi 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Johnson, bu tarihten 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.
Londra yakınlarındaki bir Başbakanlık konutunda dinlenmeye devam eden Johnson'ın bir süre çalışmayacağı belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Selçuk Bayraktar’dan Sözcü Gazetesi Yazarı Özlem Gürses’e kapak
- HDP'li belediye başkanı istifa etti
- 660 binden fazla kişi koronavirüsü yendi
- Bakan Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
- Başkan Erdoğan ile Putin'den önemli temas
- Türkiye'den Fransız Bakan Drian'e sert cevap
- Libya ve Suriye'de neler oluyor?
- Batı Afrika için koronavirüs uyarısı
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
- O ülkede OHAL bir ay uzatıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
- 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?