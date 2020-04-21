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İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Trump'la görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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JOHNSON VE TRUMP ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Başbakanı Boris Johnson, Başkanı 'la yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi görüştü. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Johnson'ın konuştuğu ilk yabancı lider Trump oldu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Trump, Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Liderler, salgına karşı koordine edilmiş uluslararası mücadele verilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, salgınla mücadelede İngiltere- iş birliğinin sürdürülmesinin gerekli olduğu bildirildi.

Liderler ayrıca en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundu.

İngiliz basınındaki haberlerde, görüşmenin Johnson'ın taburcu olduktan sonra yeniden işleri eline almaya başladığını gösterdiği belirtildi.

- Yoğun bakında tedavi görmüştü

Johnson'ın koronavirüs testi 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Johnson, bu tarihten 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.

yakınlarındaki bir Başbakanlık konutunda dinlenmeye devam eden Johnson'ın bir süre çalışmayacağı belirtilmişti.

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