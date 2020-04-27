27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüsü (Covid-19) yendi ve görevine döndü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüsü (Covid-19) yendi ve görevine döndü

'de Başbakan , yeni tip (Kovid-19) tedavisinin ardından 22 gün sonra göreve dönerken, ülkedeki kısıtlamaların 7 Mayıs'tan önce hafifletilebileceği iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020
ABONE OL
KORONAYI YENDİ! İNGİLTERE İÇİN 7 MAYIS” İDDİASI
Kovid-19 tedavisi gören Johnson, 22 gün sonra işbaşı yaptı. Dün akşam Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara'ya dönen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Johnson'ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor.

Bu arada, Telegraph gazetesinin haberine göre, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması bekleniyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi.

7 Mayıs'ın hükümetin karantina önlemlerini yasal olarak gözden geçirmesi gereken gün olduğuna dikkat çeken Johnson'ın yardımcısı, "Ancak Boris, kısıtlamaları bundan önce değiştirmek veya en azından bundan önce bir şeyler duyurmak istiyorsa bunu yapabilir. 'Karantinayı sonlandırmak' ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır." diye konuştu.

ÖNLEMLER

'de 23 Mart'ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılmıştı.

BORIS JOHNSON'UN İYİLEŞMESİ BİR AY SÜRDÜ

Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Johnson'ın işe dönmeden önce bir süre dinleneceği kaydedilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA