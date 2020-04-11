Corona virüs Singapur'da mutasyonu uğradı! Peki şimdi ne olacak? |Video

Tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüse (corona virüs) ilişkin her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak bilim insanları, virüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini keşfetti. Singapur'da virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Tehlike gün geçtikçe büyüyor. Singapur'da corona virüs mutasyona uğradı. Üç koldan saldırıyor.



Bilim insanlarından Kovid-19'a ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Buna göre virüs, farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemlerini yıkmak için sürekli mutasyona uğruyor.

İngiltere'de Kovid-19'un genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yapılan bir araştırmada virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi.

ÇİN'DE BAŞLAYAN VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.

Ancak uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan virüs, tip A değildi. Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali tip B dolaşımdaydı.

Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de tip B yaygın durumda.

Tip B'den türeyen tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor.

Tip C virüsün, Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken Avrupa'da görülen en yaygın virüsün tip B olması dikkat çekiyor.