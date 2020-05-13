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Corona virüs Kremlin'de yayılıyor! Rusya'da vakalar neden artışta? | Video

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13.05.2020
Rusya son 24 saatte 10 bin 28 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirdi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 242 bin 271'e sıçradı. Peki Rusya'da vakalar neden artışta? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında detayları aktardı.

Rusya'da her gün 10 binden fazla kişide koronavirüs tespit ediliyor. Ülkede son bir günde 10 bin 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 242 bin 271'e ulaştı. Rus medyası, 96 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 2 bin 212'ye yükseldiğini bildirdi.

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Rusya'da vakalar neden artışta?
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