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21.02.2020

Çin'deki vatandaşlarını tahliye ettiler! Halk hastaneyi yakmaya çalıştı... |Video

Çin'in Vuhan kentinden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e getirilen kişiler, yetkililer tarafından karantinaya alınırken, "Bize de virüs bulaştıracaklar" diyerek büyük olaylar çıkaran protestocular otobüsleri ve hastaneyi yakmaya çalıştı. Korkunç görüntüler anbean kameraya yansıdı.

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