Çin ve İtalya'yı geçen ABD koronavirüs (corona virus) salgınında en çok vaka görülen ülke oldu |Video

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (corona virus) salgınında vaka sayısı 600 bini aştı. Virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da virüsün merkez üssü olan İtalya'nın ardında şimdi de ABD virüsle yoğun mücadele veriyor. Vaka sayıları bakımında dünya genelinde ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı. ABD Başkanı Trump ise vaka sayılarındaki artış için bakın ne dedi?

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (corona virus) salgınında vaka sayısı 600 bini aştı. Virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da virüsün merkez üssü olan İtalya'nın ardında şimdi de ABD virüsle yoğun mücadele veriyor. Vaka sayıları bakımında dünya genelinde ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı. ABD Başkanı Trump ise vaka sayılarındaki artış için bakın ne dedi?

ABD Başkanı Trump, ülkesindeki hızlı vaka sayısı artışıyla ilgili olarak, "Bu bizim ne kadar çok test yaptığımızı gösteriyor" dedi.