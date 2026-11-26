Külliye'de kritik mesai: MGK sona erdi
Türkiye'nin güvenlik gündemine ilişkin kritik başlıkların ele alındığı yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer aldı. MGK toplantısının ardından gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Toplantıya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
Büşra ArgaEditör
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