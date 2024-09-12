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Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün! Avrupa’da “Hyperloop” dönemi başlıyor

Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün! Avrupa’da “Hyperloop” dönemi başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:57
“Hyperloop” yıllardır konuşulan bir teknoloji. Bu sistemde, insanların saatte 700 km hızla bir boru hattının içerisinde yolculuk yapması planlanıyor. İşte bu teknolojinin çalışmalarına Avrupa'da da başlandı. İlk testler başarılı oldu.
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Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün
Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün
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