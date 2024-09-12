Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün! Avrupa’da “Hyperloop” dönemi başlıyor

“Hyperloop” yıllardır konuşulan bir teknoloji. Bu sistemde, insanların saatte 700 km hızla bir boru hattının içerisinde yolculuk yapması planlanıyor. İşte bu teknolojinin çalışmalarına Avrupa'da da başlandı. İlk testler başarılı oldu.

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