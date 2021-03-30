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Brezilya’da deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü 8 yaralı

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Giriş: 30.03.2021 01:53
Güncelleme:30.03.2021 02:00
Brezilya’da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Goias eyaletine bağlı Campo Alegre kenti girişinde bulunan otoyol gişelerinde deodorant yüklü kamyon gişelere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile deodorant yüklü kamyonda patlama meydana gelirken, ortalık savaş alanına döndü.

Patlama sonrası çıkan yangın kamyonda bulunan deodorantların etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Federal Otoyol Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, kamyonda meydana gelen patlama sırasında gişelerde bekleyen başka bir araçta bulunan 1'i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, gişelerde görevli olan 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

PRF, kamyonun başkent Brasilia'dan Catalao'ya gittiğini belirtirken, kamyon şoförünün aşırı hız yaptığını açıkladı.

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Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü 8 yaralı
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