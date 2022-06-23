23 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bir gecede 3 dünya büyüklüğüne ulaştı! Bilim insanları uyardı: Daha fazla Güneş patlaması olacak
Güneş'te yer alan AR3038 adındaki leke bire gecede iki kat büyüdü. Üç dünya büyüklüğüne ulaşan lekeyle ilgili bilim insanları, "Yakında daha fazla Güneş patlamasının etkisi altında kalabiliriz" ifadelerini kullandı.