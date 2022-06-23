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Bir gecede 3 dünya büyüklüğüne ulaştı! Bilim insanları uyardı: Daha fazla Güneş patlaması olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2022 12:39
Güneş'te yer alan AR3038 adındaki leke bire gecede iki kat büyüdü. Üç dünya büyüklüğüne ulaşan lekeyle ilgili bilim insanları, "Yakında daha fazla Güneş patlamasının etkisi altında kalabiliriz" ifadelerini kullandı.
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