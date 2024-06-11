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Biden yine bildiğiniz gibi! Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 23:23
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre “dondu” kaldı. İşte o anlar...
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Biden yine bildiğiniz gibi! Etkinlikte dondu kaldı
Biden yine bildiğiniz gibi! Etkinlikte dondu kaldı
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