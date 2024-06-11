12 Haziran 2024, Çarşamba
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Biden yine bildiğiniz gibi! Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre “dondu” kaldı. İşte o anlar...