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Biden Trump'ın F-35 kararını durdurdu! Peki bu karar ne anlama geliyor? |Video

A Haber
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Giriş: 27.01.2021 23:28
Güncelleme:27.01.2021 23:28
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? Anadolu Ajansı Washington Temsilcisi Hakan Çopur, A Haber canlı yayınında bu sorulara yanıt verdi. Çopur, Biden'ın kapalı kapılar arkasında İsrail'in onay verdiği bu anlaşmayı inceledikten sonra onaylayabileceğini söyledi. Biden, yönetiminin bundan sonraki birçok hamlesinde bu tür olayların yaşanabileceğine dikkat çekti.
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