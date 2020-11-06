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Beşikteki bebek işgalci Ermenistan'ın saldırısından kıl payı kurtuldu
Azerbaycan ordusu cephe hattında işgalci Ermenistan'a karşı kahramanca mücadele veriyor. Cephede ağır yenilgi alan Ermeni ordusu kasıtlı olarak Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan'ın Terter'e düzenlediği saldırıdan beşiğinde uyuyan 4 yaşındaki Kasım bebek kıl payı kurtuldu. A Haber ekibi Ermenistan'ın vurduğu sivil yerleşim yerlerini görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
Azerbaycan ordusu cephe hattında işgalci Ermenistan'a karşı kahramanca mücadele veriyor. Cephede ağır yenilgi alan Ermeni ordusu kasıtlı olarak Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan'ın Terter'e düzenlediği saldırıdan beşiğinde uyuyan 4 yaşındaki Kasım bebek kıl payı kurtuldu. A Haber ekibi Ermenistan'ın vurduğu sivil yerleşim yerlerini görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.