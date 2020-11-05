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Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti

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Giriş: 05.11.2020 17:52
Güncelleme:05.11.2020 17:58
Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği bildirildi. Kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

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Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha ettia
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