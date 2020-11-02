Azerbaycan'da Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu

Hacıyev, sosyal medya paylaşımında, "Ermenistan, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine fosfor mermisi attı. Patlamayan mermi, ANAMA uzmanları tarafından tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan fosfor kullanarak Şuşa ormanlarında insansız hava araçlarının kameralarını beyaz dumanla kapatmak için ateş yaktı" dedi.







YASAKLANAN FOSFOR MERMİSİ



Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır.

Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.

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