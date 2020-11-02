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Azerbaycan'da Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu

'ın, ’ın bölgesine attığı , patlamamış halde Arazilerinin Mayınlarından Temizlenmesi Milli Acenteliği () tarafından bulunarak etkisiz hale getirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Azerbaycan'da Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, tarafından Azerbaycan'ın bölgesine atılan fosfor mermisinin tarafından bulunarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hacıyev, sosyal medya paylaşımında, "Ermenistan, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine fosfor mermisi attı. Patlamayan mermi, ANAMA uzmanları tarafından tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan fosfor kullanarak Şuşa ormanlarında insansız hava araçlarının kameralarını beyaz dumanla kapatmak için ateş yaktı" dedi.




YASAKLANAN FOSFOR MERMİSİ

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır.

Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.

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