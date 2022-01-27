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Belarus’a yapılan askeri sevkiyat rahatsız etti! NATO’dan Rusya’ya ‘tansiyonu düşür’ çağrısı!

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Giriş: 27.01.2022 13:19
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın doğu sınırında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın sadece kendi sınırına değil, Belarus'un güneyine de asker ve teçhizat sevk ettiğini bildiren Stoltenberg, Moskova yönetimine gerilimi düşürme çağrısı yaptı.
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