27 Ocak 2022, Perşembe
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Belarus’a yapılan askeri sevkiyat rahatsız etti! NATO’dan Rusya’ya ‘tansiyonu düşür’ çağrısı!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın doğu sınırında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın sadece kendi sınırına değil, Belarus'un güneyine de asker ve teçhizat sevk ettiğini bildiren Stoltenberg, Moskova yönetimine gerilimi düşürme çağrısı yaptı.