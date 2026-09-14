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Hürmüz'den sonra Babülmendep krizi! Dünya yeni enerji çıkmazında mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz'den sonra Babülmendep krizi! Dünya yeni enerji çıkmazında mı?

Dünya enerji piyasaları yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'te yükselen tansiyon, küresel enerji rotalarını ve fiyatları yeniden gündeme taşıdı. Suudi Arabistan'ın alternatif rotalara ilişkin adımları, petrol ve akaryakıt fiyatlarına olası etkileriyle tartışılıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber ekranlarında krizin bölgesel ve küresel yansımalarını değerlendirdi.

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