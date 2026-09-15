İstanbul Havalimanı'nda 51,5 kiloluk uyuşturucu operasyonu: Pilot kostümüyle kaçtı
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 206 milyon lira olduğu değerlendirildi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. Şüphelilerden birinin pilot kostümü giyerek havalimanından ayrıldığı tespit edildi. İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, A Haber canlı yayınında aktardı.