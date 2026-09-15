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Aşk ve Taht 2. Bölüm 2. Fragmanı
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Aşk ve Taht 2. Bölüm 2. Fragmanı

Aşk ve Taht 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Anlaşılan yıllarca harem sana kafi gelmedi; selamlığa da el atmışsın!”

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