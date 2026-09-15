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15 Eylül hava durumu: İstanbul ve yurt genelinde hava nasıl olacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

15 Eylül hava durumu: İstanbul ve yurt genelinde hava nasıl olacak?

15 Eylül Salı günü İstanbul ve yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İstanbul'un kuzey kesimlerinde de yerel yağış ihtimali bulunuyor. 15 Eylül Salı günü İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminleri A Haber canlı yayınında aktarıldı.

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