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Faili meçhul cinayetler nasıl çözülüyor? Mehmet Karataş canlı yayında o yöntemleri anlattı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Faili meçhul cinayetler nasıl çözülüyor? Mehmet Karataş canlı yayında o yöntemleri anlattı

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyaları yeniden mercek altına alınıyor. Şu ana kadar 46 dosyadaki sır perdesi aralanırken, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. DNA incelemelerinden HTS ve PTS kayıtlarına, kamera görüntülerinden kriminal ve dijital delillere kadar birçok bulgu yeniden değerlendiriliyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, faili meçhul cinayet dosyalarının nasıl yeniden ele alındığını ve soruşturmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığını A Haber canlı yayınında anlattı.

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