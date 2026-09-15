Balık halinde sezon bereketi! Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgâhlarında sezon hareketliliği başladı. Palamut bolluğu dikkat çekerken, balık halinde tezgahlar şenlendi. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve kameraman Birol Güngör, Çanakkale'deki balık halinde yaşanan sezon hareketliliğini yerinde görüntüledi. Yeni sezonda hangi balıklarda bolluk yaşandığı, palamut bolluğunun tezgahlara nasıl yansıdığı ve balık halindeki son durum A Haber canlı yayınında aktarıldı.