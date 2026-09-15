-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Balık halinde sezon bereketi! Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balık halinde sezon bereketi! Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgâhlarında sezon hareketliliği başladı. Palamut bolluğu dikkat çekerken, balık halinde tezgahlar şenlendi. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve kameraman Birol Güngör, Çanakkale'deki balık halinde yaşanan sezon hareketliliğini yerinde görüntüledi. Yeni sezonda hangi balıklarda bolluk yaşandığı, palamut bolluğunun tezgahlara nasıl yansıdığı ve balık halindeki son durum A Haber canlı yayınında aktarıldı.

Önceki Video
Kars'ta mahalle arasına inen boz ayılar kamerada!
Kars'ta mahalle arasına inen boz ayılar kamerada!
İstanbul'da trafik yüzde 45! Haftanın ikinci gününde hangi yollarda yoğunluk var?
Sonraki Video
İstanbul'da trafik yüzde 45! Haftanın ikinci gününde hangi yollarda yoğunluk var?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar