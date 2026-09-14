“Ailem Güvende” soruşturmasında yeni gelişme: Emre Tanış yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Tanış’ın, erkek mağdurları para karşılığı erkek iş insanlarına pazarladığı ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı tespit edildi. LGBT aktivisti olduğu anlaşılan Tanış’ın birçok erkek mağduru pazarladığından bahisle soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.