Teröristbaşı Gülen'in manevi oğlu FETÖ kuklası Enes Kanter İtalya basınına konuştu. Kanter "Türkiye'de demokrasi yok" diyerek Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığını belirtti. Kanter ayrıca 15 Temmuz gecesi teröristbaşı Gülen ile birlikte gelişmeleri takip ettiğini de itiraf etti.

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter İtalya'da Türkiye aleyhinde skandal iddialarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK" MUŞ!

Türkiye'yi çok özlediğini belirten Kanter, "Türkiye'de demokrasi yok" ifadelerini kullandı. ABD'den çıkamadığını belirten Kanter, Interpol tarafından arandığını da söyledi.

TERÖRİSTBAŞIYLA İZLEMİŞ

Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını belirten FETÖ kuklası Kanter, 15 Temmuz gecesi teröristbaşı Gülen ile olduğunu da açıkladı.