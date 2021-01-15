ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter protestosu!

WSJ gibi prestijli bir gazetenin sayfalarını bu hakaretlere alet etmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirten Mutlu, "Enes Kanter ABD'de FETÖ terör örgütü liderinin savunucusu olmaktan öte, kurşun askeri haline gelmiştir ve içinde bulunduğu spor camiasını da bu amaç doğrultusunda bir platform gibi kullanmaktadır. Kullandığı platformlara, maalesef, Wall Street'i de dahil etmiştir." ifadelerini kullandı.