15 Ocak 2021, Cuma
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ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter protestosu!

ABD'de yaşayan Türkler, (FETÖ) firarisi basketbolcu 'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren (WSJ) gazetesini 'taki merkezi önünde protesto etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter protestosu!

FETÖ'cü 'i ve WSJ'nin yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi.

Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı 'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.

Türk toplumu adına basın açıklaması yapan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı , FETÖ üyesi Kanter'in, Türkiye'nin demokrasisine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret ve saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

WSJ gibi prestijli bir gazetenin sayfalarını bu hakaretlere alet etmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirten Mutlu, "Enes Kanter ABD'de FETÖ terör örgütü liderinin savunucusu olmaktan öte, kurşun askeri haline gelmiştir ve içinde bulunduğu spor camiasını da bu amaç doğrultusunda bir platform gibi kullanmaktadır. Kullandığı platformlara, maalesef, 'i de dahil etmiştir." ifadelerini kullandı.

GAZETE VE OKURLARINA ÇAĞRI

6 Ocak 2021 günü 'nde yaşanan hadiselere değinen TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, "Eğer bu kalkışma bir darbe girişimiyse, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananlar da darbe girişimdir." dedi.

FETÖ'cü Enes Kanter'in WSJ'de yayınlanan Türkiye aleyhtarı yazısına karşı kullanmak istedikleri cevap hakkı talebine henüz bir yanıt alamadıklarını belirten Mutlu, "Senin darben benim darbem ayrımı yapılmadan, bütün darbelere sistematik olarak karşı durulmalı." şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TEPKİ

FETÖ üyesi Enes Kanter'in gazetesinde Türkiye'yi karaladığı yazıya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Enes Kanter'in desteklediği ve savunduğu FETÖ (Fetullah Gülen Terör Örgütü) darbecileri, 15 Temmuz 2016'da demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek amacıyla 'yi bombaladı, 251 masum sivili öldürdü ve 2 binden fazla kişiyi yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlarla 6 Ocak 2021'de binasında gerçekleşen olayları karşılaştıran 7 maddelik bilgilendirme tablosuna da yer verdi.

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