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Batı’nın Türkiye’ye yaklaşımı gerçekçi mi? AB ve ABD neden Türkiye karşıtlığı yapıyor?

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Giriş: 22.01.2022 09:13
Türkiye bir yandan Avrupa Birliği'nin kapısında yıllardır üyelik için bekletiliyor. Diğer yandan da NATO üyesi olan Türkiye'nin güney sınırlarında müttefik ABD tarafından teröristlere binlerce TIR dolusu silah veriliyor. Peki Batı'nın Türkiye'nin doğrudan zararına olan projelerden çıkarı ne? ABD ve Avrupa yakın gelecekte nasıl bir Türkiye hayali kuruyor? İşte tüm detaylar…
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