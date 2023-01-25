Batı'da resesyon ve enflasyon korkusu: İşten çıkarmalar dalga dalga artıyor! Şirketler faturayı çalışanlara kesiyor

Resesyon ve enflasyon kabusundan uyanamayan Batılı şirketler faturayı çalışanlara kesiyor. ABD ve Avrupa'da yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle pek çok şirket işten çıkarmaları hızlandırdı. Teknolojide başlayan toplu işten çıkarma furyasına bankacılık, otomotiv, metal ve kripto sektörü de eklendi.