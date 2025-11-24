24 Kasım 2025, Pazartesi
Ateşkese rağmen Beyrut'a İsrail saldırısı
Katil İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi olduğu açıklandı. Lübnan'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son gelişmeleri A Haber'de anlattı.