Ateşkese rağmen Beyrut’a İsrail saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 10:21
Katil İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi olduğu açıklandı. Lübnan'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi. AA  Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son gelişmeleri A Haber'de anlattı.
