Ateşkese rağmen Beyrut’a İsrail saldırısı

Katil İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi olduğu açıklandı. Lübnan'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son gelişmeleri A Haber'de anlattı.

