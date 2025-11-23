23 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı
İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı

İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2025 16:34
Royal FloraHolland... "Hollanda Çiçek Mezatı" olarak bilinen bu devasa binadan her gün milyonlarca çiçek dünyanın dört bir yanına büyük bir hızla gönderiliyor. Yaklaşık üç bin kişinin adeta arı gibi çalıştığı çiçek mezatında sistem bir hayli hızlı ve teknolojik. Peki, kimi zaman davetleri kimi zaman yemekleri kimi zamansa evleri süsleyen bu çiçeklerin yolculuğunda neler yaşanıyor? Detaylar özel haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı
İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı
İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 detayı
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 detayı
Gazzeli doktor adayı A Haber’e konuştu:
Gazzeli doktor adayı A Haber’e konuştu:
İnsan safarisi soruşturması derinleşiyor
"İnsan safarisi" soruşturması derinleşiyor
İngiltere oturum izni bekleme süresini uzatıyor
İngiltere oturum izni bekleme süresini uzatıyor
Katil İsrail Suriye’deki işgalini genişletiyor
Katil İsrail Suriye'deki işgalini genişletiyor
Drone ölümden kurtardı
Drone ölümden kurtardı
Boğulmaktan kıl payı kurtuldu
Boğulmaktan kıl payı kurtuldu
Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu
Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu
İzleyen ilahi adalet dedi!
İzleyen "ilahi adalet" dedi!
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
Çin’deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
Çin'deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
Daha Fazla Video Göster