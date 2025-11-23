İşte dünyanın en büyük çiçek mezatı

Royal FloraHolland... "Hollanda Çiçek Mezatı" olarak bilinen bu devasa binadan her gün milyonlarca çiçek dünyanın dört bir yanına büyük bir hızla gönderiliyor. Yaklaşık üç bin kişinin adeta arı gibi çalıştığı çiçek mezatında sistem bir hayli hızlı ve teknolojik. Peki, kimi zaman davetleri kimi zaman yemekleri kimi zamansa evleri süsleyen bu çiçeklerin yolculuğunda neler yaşanıyor? Detaylar özel haberimizde...

