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Batı İsrail'e desteğini sürdürüyor! Katillere silah ihracatı 10 kat arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 11:35
İşgalci İsrail'in Gazze'de düzenlediği katliama ABD'nin yanı sıra Avrupa'dan da yoğun destek geliyor. Almanya'nın silah ihracatında rekor kaydedildi. İsrail'e silah ihracatı 10 kat arttı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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