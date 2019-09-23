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23.09.2019
Başkan Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-35 açıklaması | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NATO müttefiki Türkiye'yi Temmuz ayında çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediklerini söyledi.
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