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04.02.2020

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında tören kıtasını "Slava Ukraine" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Rus basınında yer alan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın selamının yanı sıra Suriye'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunması da öne çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken tören kıtasını "Slava Ukraine" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rusya'da büyük yankı uyandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN O SELAMI KULLANDI...

Erdoğan'ın verdiği selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve aynı zamanda Rusya karşıtı propagandalarda kullanıldığına da dikkat çekildi.

RUS BASINI ÖNE ÇIKARDI

Rus basınında yer alan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın selamının yanı sıra Suriye'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunması da öne çıktı.

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