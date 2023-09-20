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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti: Olumlu iklimi muhafaza etmekte kararlıyız

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Giriş: 20.09.2023 20:11
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'taki Türkevi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." dedi..
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti
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