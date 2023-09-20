Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti: Olumlu iklimi muhafaza etmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'taki Türkevi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." dedi..