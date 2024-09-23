Başkan Erdoğan Sırbistan lideri ile görüştü!

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkevi'nde bir araya geldi.

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