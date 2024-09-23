23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan Sırbistan lideri ile görüştü!

Başkan Erdoğan Sırbistan lideri ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2024 01:53
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkevi'nde bir araya geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Sırbistan lideri ile görüştü!
Başkan Erdoğan Sırbistan lideri ile görüştü!
Başkan Erdoğan Edi Rama’yı kabul etti!
Başkan Erdoğan Edi Rama'yı kabul etti!
İsrail Gazze’deki katliamı duyurmamaya çalışıyor!
İsrail Gazze'deki katliamı duyurmamaya çalışıyor!
Pakistan’da diplomatların konvoyuna bombalı saldırı!
Pakistan’da diplomatların konvoyuna bombalı saldırı!
Netanyahu: Mesajı almadılarsa, söz veriyorum alacaklar
Netanyahu: Mesajı almadılarsa, söz veriyorum alacaklar
Başkan Erdoğan’ın ABD programı!
Başkan Erdoğan'ın ABD programı!
A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!
A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!
İran’da maden faciası! 52 ölü
İran'da maden faciası! 52 ölü
Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York’ta!
Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York'ta!
İsrail’in Beyrut’a saldırısında can kaybı artıyor!
İsrail’in Beyrut’a saldırısında can kaybı artıyor!
İsrail’den Al Jazeera’ya baskın
İsrail’den Al Jazeera'ya baskın
Yer yarıldı içine düştü
Yer yarıldı içine düştü
Daha Fazla Video Göster