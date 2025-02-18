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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü! Adil ve kalıcı barış mümkün

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü! "Adil ve kalıcı barış mümkün"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 18:56
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.
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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü! Adil ve kalıcı barış mümkün
Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü!
Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü!
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